З п’ятниці - різке похолодання і сильні опади по всій Україні

Синоптики прогнозують з п’ятниці, 8 квітня, різке похолодання і сильні опади по всій Україні.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 8-10 квітня характер погоди зміниться: пройдуть дощі, 9-10 квітня, починаючи з північних областей, з переходом у мокрий сніг; 8 квітня у південній частині, вдень і у східних областях, 9 квітня в Криму місцями сильні дощі (вдень 8 квітня у горах Криму дуже сильний дощ); посилення швидкості вітру 15-22 м/с, 8-9 квітня в Карпатах, горах Криму та Приазов`ї 25-30 м/с.

Температура повітря поступово знизиться на 6-10°.