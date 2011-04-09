Військова прокуратура висунула 4-мільйонний позов рибній компанії

Військовий прокурор Південного регіону України Микола ФЕЩУК подав позовну заяву і інтересах Державної екологічної інспекції з довкілля охорони Північно-Західного регіону Чорного моря до севастопольської рибопромислової компанії «Нерей» про відшкодування збитків на суму 4 млн. 448 тис. грн.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Військовій прокуратурі, уточнивши, що «істотної шкоди було завдано навколишньому середовищу внаслідок затоплення неподалік причалу військової частини А2238 риболовецької шхуни «Чаган».

За оцінками фахівців, «забруднення внутрішніх морських вод Одеської затоки, зокрема, Практичної гавані Одеського морпорту, викликане розливом нафтопродуктів і відходів із судна «Чаган», що належить ТОВ «Нерей».