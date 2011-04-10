У Харкові вшанували жертв Катинської трагедії та авіакатастрофи

У Харкові на українсько-польському Меморіалі пам’яті жертв тоталітарного режиму вшанували пам’ять жертв Катинської трагедії та жертв авіакатастрофи під Смоленськом.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії покладання квітів і богослужінні взяли участь перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ, представники Харківської ОДА та міської ради, члени дипломатичного корпусу, духовенство та члени польських організацій.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився польський урядовий літака Ту-154М. Не долетівши 1,5 км до злітно-посадочної смуги аеропорту «Смоленськ-Північний», літак зіткнувся з деревами і розвалився в повітрі. Усі 96 осіб, які перебували на борту, у тому числі й Президент Польщі Лех Качинський, загинули.

Катинській розстріл - масові страти польських громадян (переважно, полонених офіцерів польської армії), здійснені навесні 1940 року НКВС. Страти тривали з початку квітня до середини травня. За даними, вказаними у записці голови КДБ Шелепіна (1959), всього було розстріляно 21 857 осіб, з них у Катині 4 421 особи, в Старобельському таборі поблизу Харкова 3 820 осіб, в Осташківському таборі (Калінінськая обл.) 6 311 особа і 7 305 осіб у таборах і в`язницях Західної України і Західної Білорусії.