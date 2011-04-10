Сьогодні у Тернополі святкують 99-річчя «Пласту».

Як передає кореспондент УНІАН, вранці пластуни урочисто у супроводі оркестру пройшлися центральними вулицями міста до кафедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, де взяли участь у літургії. Після літургії біля пам’ятника Івану Франку вони розклали пластове містечко, яке відображає різноманітні епізоди та особливості пластування.

В суботу на цьому ж місті учасники «Пласту» запалили пластову ватру, аби в такий спосіб зацікавити бажаючих стати скаутами.

Сьогодні члени організації також провели презентацією книги про заснування скаутського руху, квест для юнацтва, а також в приміщенні арт-кафе «Коза» відкрили фотовиставку «Тернопільський Пласт. 99 років історії», яка триватиме два тижні.

Завершилося святкування участю пластунів у міській Хресній дорозі.

Довідка УНІАН. «Пласт» - скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному вихованню, самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.

«Пласт» було засновано восени 1911 року. Однак перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912 року, що і є традиційним днем святкування Дня Пласту.