Київського чиновника, який роздавав історичні землі, оголосили в розшук

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України і прокуратура Київської області оголосили в розшук начальника управління Держкомзему Києво-Святошинського району Вадима ЛИТВИНА, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем і перевищенні повноважень, за що йому може загрожувати до 10 років ув’язнення, повідомляє газета «Сегодня».

«Як з'ясувало слідство, він видав державний акт на 14 га землі, котра вважається пам'ятником археології національного значення, — «Велике Ходосіївське городище», - пише видання.

Заступник директора Інституту археології Гліб ІВАКІН повідомив «Сегодня», що городище є пам'ятником археології, його датують V століттям до н.е.

В інформації сказано, що В.ЛИТВИН «видав акт без отримання висновку органу з охорони культурної спадщини». За інформацією джерел газети в силових органах, вартість заподіяних державі збитків становить 200 млн. доларів.