Cуддю Київського апеляційного адмінсуду спіймали на гарячому

У Києві співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримали під час одержання другої частини хабара в розмірі 4 тис. дол. суддю Київського апеляційного адміністративного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативники встановили, що суддя вимагав 10 тис. дол. хабара за вирішення питання у задоволенні апеляційної скарги громадянина К. в адміністративній справі про скасування рішення Вінницького адміністративного суду, яким було скасовано державну реєстрацію на земельну ділянку.

У злочинній схемі суддя використав знайомого адвоката, через якого раніше було передано першу частину коштів у розмірі 6 тис. дол.

Під час затримання 11 квітня хабарник намагався втекти від правоохоронців на власному автомобілі, порушуючи правила дорожнього руху і пошкодивши кілька інших автомобілів, зазначили в СБУ.

Генеральною прокуратурою України стосовно судді порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 27, ч.1 ст.369, ч.1 ст.364 КК України

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.