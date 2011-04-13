Половина киян є адептами УПЦ КП - опитування

Половина киян (49,8%) є адептами Української православної церкви Київського патріархату.

При цьому, згідно з даними соціологічного опитування, проведеного у Києві “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики, послідовниками Української православної церкви Московського патріархату назвали себе 16% киян, Української автокефальної православної церкви – 5,1%, Української греко-католицької церкви – 1,1%, протестантизму – 0,8%, ісламу – 0,4%, Римо-католицької церкви – 0,4%, іудаїзму – 0,1%, іншої релігії – 2,1%.

Не сповідують ніякої релігії 24,1% респондентів.

Репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення Києва було проведене 19-25 березня. Усього за місцем проживання опитано 800 респондентів віком від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±3,5%.