Кабмін затвердив нові правила продажу товарів у розстрочку

Кабінет міністрів затвердив нові правила продажу непродовольчих товарів фізичним особам у розстрочку.

Відповідна постанова №383 від 30 березня розміщена на Урядовому порталі.

Згідно з документом, продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам, які мають постійний дохід незалежно від місця проживання.

Перелік товарів, що продаються у розстрочку, визначає суб’єкт господарювання самостійно.

Продаж товарів у розстрочку здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, який укладається між суб’єктом господарювання та фізичною особою.

Договір укладається за умови пред’явлення покупцем паспорта і довідки для придбання товарів у розстрочку (додаток), що видається за місцем роботи (навчання), а непрацюючим пенсіонерам - органом, що призначив пенсію.

Довідка для придбання товарів у розстрочку видається підприємством (установою, організацією) особам, які перебувають у трудових відносинах з цим підприємством (установою, організацією) або навчаються у навчальному закладі не менш як три місяці і постійно отримують заробітну плату (стипендію).

Довідка не видається фізичним особам, у яких утримання за виконавчими документами становлять 50% заробітної плати (стипендії, пенсії).

Підприємства (установи, організації) можуть видавати фізичним особам лише одну довідку.

Наступна довідка може бути видана фізичним особам тільки за умови проведення розрахунку в повному обсязі за товари, придбані у розстрочку за раніше одержаною довідкою.

Під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь суб’єкта господарювання на суму, що відповідає ціні товару, проданого у розстрочку, можуть нараховуватися відсотки, розмір яких встановлюється договором.

У разі, коли особи, які придбавають товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами у розмірі менш як 50% їхньої зарплати (стипендії, пенсії), суб’єкт господарювання під час продажу товарів у розстрочку визначає суму розстрочки з таким розрахунком, щоб загальна сума щомісячних утримань за виконавчими документами, а також на оплату товару, що продається у розстрочку, не перевищувала 50% відповідної місячної зарплати (стипендії, пенсії).

Право власності на товари, передані у розпорядження покупця, переходить до нього після проведення кінцевого розрахунку.

Сума розстрочки, що надається, не повинна перевищувати розміру тримісячної заробітної плати (стипендії, пенсії) покупця у разі продажу товарів з розстроченням платежу на шість місяців, шестимісячної - з розстроченням платежу на дванадцять місяців, дванадцятимісячної - з розстроченням платежу на двадцять чотири місяці. Зазначені обмеження не стосуються випадків продажу транспортних засобів.

У разі, коли вартість товарів перевищує граничну суму розстрочки, під час отримання товарів різниця повинна бути сплачена покупцем готівкою чи через банківські установи.

На товари, придбані у розстрочку, поширюються гарантійні строки обслуговування (ремонту) або гарантійна заміна, встановлені для товарів, що продаються у роздрібній торговельній мережі з розрахунком без розстрочки.

Продаж товарів у розстрочку і внесення чергових платежів здійснюються за цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна цін на товари, продані у розстрочку, не тягне за собою перерахунку.

Суб’єкт господарювання під час продажу у розстрочку від одного до п’яти років транспортних засобів визначає суму розстрочки в національній грошовій одиниці.

У разі придбання товару неналежної якості та вимоги покупця розірвати договір розрахунки з ним у разі підвищення ціни на товар проводяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі.

Кошти, сплачені за товар, у тому числі відсотки за придбання товару у розстрочку, повертаються покупцеві у день розірвання договору, або за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Під час заміни товару неналежної якості на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться.

Під час заміни товару неналежної якості на товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни проводиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі.

Розрахунки за продані у розстрочку товари проводяться один раз на місяць у строки, визначені договором.

За несвоєчасне внесення чергових платежів за придбані у розстрочку товари з покупців стягується відсоток у розмірі, який обумовлений договором.

Якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк черговий платіж за проданий у розстрочку товар, продавець має право вимагати повернення проданого товару.