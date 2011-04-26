Литвин нагородив Плюща за ліквідацію наслідків катастрофи на ЧАЕС

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вручив працівникам апарату парламенту і народним депутатам відзнаки ВР за особистий внесок у ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі парламенту.

У повідомленні зазначається, що серед нагороджених був народний депутат Іван ПЛЮЩ, який у 1986 році працював головою виконкому Київської обласної ради. І.ПЛЮЩ пригадав події тих днів, і висловив жаль, що тема Чорнобиля в Україні почала відкрито обговорюватися лише з 1990 року, коли у грудні цього року парламент заслухав інформацію про екологічну ситуацію після аварії на АЕС.

В.ЛИТВИН повідомив, що нині в апараті парламенту працює 51 особа з тих, хто був безпосередньо учасником ліквідації аварії в Чорнобилі. За його словами, ці люди «своїм життям і здоров’ям зупинили планетарну біду, уберегли світ, зберегли життя».

В.ЛИТВИН висловив думку, що аварія, яка сталася на АЕС в Японії, «актуалізувала тему Чорнобиля, яку намагалися закрити і забути». «Можливо, з огляду на це і відбувся представницький саміт в Україні, було зібрано кошти у сумі 550 млн. євро для розв’язання проблеми будівництва надійного «саркофага» та реалізацію інших чорнобильських проектів», - зазначив він. Голова ВР висловив сподівання, що до 2015 року новий захисний «саркофаг» над четвертим аварійним блоком ЧАЕС буде збудовано.

В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні головне завдання полягає у тому, щоб не лише «законсервувати» атомну станцію, а й у тому, аби зберегти унікальну традиційну культуру Полісся.

«Верховна Рада України зобов’язана впорядкувати чорнобильське законодавство і вийти на єдиний уніфікований документ для того, аби не лише декларувати, а практично забезпечувати виконання тих законодавчих приписів, які ми маємо», - наголосив він.