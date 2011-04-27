СБУ викрила незаконний продаж 800 тонн м’яса з Держрезерву

Співробітники СБУ викрили факт розтрати майна Державного комітету України з державного матеріального резерву службовими особами одного з комерційних товариств Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у м.Києві, на початку 2009 року товариство, на відповідальному зберіганні у якого знаходилась м’ясопродукція Держрезерву, самовільно реалізувало 800 тонн м’яса третім особам. Отримані кошти службові особи комерційної структури витратили на власні потреби. У результаті таких протиправних дій державі завдано збитків на суму майже 15,5 мільйонів гривень.

За фактом розтрати службовими особами товариства державного майна слідчі Управління СБУ в м.Києві порушили кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідство триває.