Завтра в Україні - до 24° тепла

Дощ - лише на півночі Лівобережжя

Завтра на півночі Лівобережжя України місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, нра решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Криму окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 19-24°, на узбережжі морів 14-19°; у гірських районах вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°. У Київській області у четвер - без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 10-12° тепла, вдень 22-24°.

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