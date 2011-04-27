ДПСУ збирається ввести єдиний стандарт податкових декларацій

Державна податкова служба сьогодні створила робочу групу, яка займеться розробкою нових, спрощених і уніфікованих форм податкових декларацій. Відповідне розпорядження підписав заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

Зокрема, планується ввести єдиний стандарт податкових декларацій та єдину форму обов`язкових реквізитів. На думку податківців, це значно спростить процес складання й подачі звітності.

За словами О.КЛИМЕНКА, до цієї роботи будуть залучені не лише практикуючі фахівці Служби, але й науковці з провідних вузів, які готують податківців, бухгалтерів, аудиторів і фінансистів. До складу групи також увійшли фахівці, які відповідають за сервіси електронної звітності, інформатизацію ДПСУ, наукові співробітники Національного університету ДПС України.

Також із часом планується провести громадське обговорення із залученням об`єднань платників податків і редакцій профільних видань.

«Оголошений стратегічний курс залишається незмінним - ми поступово йдемо до єдиних стандартів бухгалтерського й податкового звітів, мінімальної кількості звітів, простих і зручних для платника форм обслуговування. Але ми прагнемо уникнути поспішних необережних кроків на цьому шляху, тому не поспішаємо, ретельно вивчаємо кожну пропозицію за допомогою експертів, учених і самих платників», - зазначив О.КЛИМЕНКО.