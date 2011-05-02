Синоптики прогнозують дощі та грози

Завтра, 3 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, дощі, місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише у західних та східних областях буде без опадів.

Вітер південний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с, у центральних областях та південній частині подекуди пориви 15-20м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, у західних областях 1-5° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-4°, вдень 14-19° тепла, у південній частині, східних областях та на Закарпатті 20-25°; в Карпатах вночі заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла.

У Києві та Київській області дощі, місцями грози. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 6-11° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.