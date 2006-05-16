Черновецький: багаті жертви «Еліта-Центру» нічого не одержать

Власті Києва не відшкодовуватимуть вклади багатих інвесторів «Еліта-центру», але збираються вирішити питання тих, хто залишився на вулиці в результаті афери.

Про це сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Проблема у тому, що є інвестори, які вклали гроші для заробітку і це їхній ризик. І ніхто нічого не відшкодує. Це багаті люди. Нічого страшного з ними не станеться. Хай вони думають, куди вони вкладають і за якими цінами, тому що в «Еліта-центрі» все-таки продавалися квартири в 2 рази дешевше, ніж в аналогічних інших організаціях», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Що ж до «знедоленої частини» тих, хто вклав гроші в «Еліта-центр», то, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на сьогоднішній день першочерговим є питання розміщення безкоштовно цих сімей в приміщеннях готельного типу. Мер повідомив, що він вже дав відповідне розпорядження одному з його замів. За інформацією Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, люди там житимуть доти, поки питання з відшкодуванням компенсації потерпілим не буде вирішене. При цьому він підкреслив, що вважає, що у інвесторів не було «жодних шансів (одержати компенсації), якби я не прийшов. Але ми будемо вирішувати виходячи з проблем людей, які опинилися на вулиці». Частина цих людей, за його словами, «хороша». В розмові з журналістами він також виключив можливість повторення аналогічної афери, оскільки вже вживаються керівництвом міста відповідні заходи. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нагадав, що вже звернувся в Нацбанк України з тим, щоб банки припинили фінансувати такого роду будівництво і надалі несли повну відповідальність за будь-які інвестиційні договори. «Хай самі перевіряють що це за фірми, як ідуть їхні справи і лише після цього видають кредит. Я думаю, що це питання ми вирішимо на спільній нараді з Володимиром СТЕЛЬМАХОМ», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. До цього він додав, що на днях планує також дати завдання правоохоронним органам з`ясувати хто стоїть за кожною з будівельних компаній в місті. «З кожним днем ми посилюватимемо контроль», - зазначив мер Києва.

Довідка УНІАН. 28 квітня в Шевченківському райсуді Києва почався розгляд справи обдурених інвесторів «Еліта-центру». Вкладники обвинувачують в бездіяльності Державну комісію регулювання ринків фінансових послуг.

Вкладники переконані, що в скандалі винні в першу чергу державні органи, які не тільки не захистили інвесторів від шахрайства, а навіть своєчасно не відреагували на їхню біду.

В результаті будівельної афери «Еліта-центр» в Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж самі квартири. Загальну суму коштів, одержану шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.