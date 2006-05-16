Черновецький хоче притягти прокурора Києва до кримінальної відповідальності
...бо не може його звільнити
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ хоче притягти прокурора Києва Василя ПРИСЯЖНЮКА до кримінальної відповідальності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.
«Звільнити прокурора Києва я не маю повноважень, але я зробив подання про притягнення його до кримінальної відповідальності. Тому що всі дозволи на будівельні роботи в Києві не були ним опротестовані, як цього вимагає закон. Я сам у минулому прокурор і знаю, про що йдеться. В даному випадку для замилювання очей подавалося на рішення чергового незаконного будівництва заява в суд і програвалося. А апеляція не подавалася. Це в кращому разі. А в іншому просто погоджувалися з цим (незаконним будівництвом – УНІАН)», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.