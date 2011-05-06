Суд відправив за грати депутата, якого підозрюють у шахрайстві

Київський Апеляційний суд вирішив узяти під варту , – ДПСУ

Київ. 6 травня. УНІАН. Столичний Апеляційний суд 5 травня 2011 року підтримав рішення Шевченківського районного суду Києва про взяття під варту раніше затриманого депутата Донецької обласної ради, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової служби України (ДПСУ), переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, на час проведення слідчих дій депутат утримуватиметься у Київському слідчому ізоляторі управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Києві і Київській області.

Нагадаємо, депутата Донецької облради затримали за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах 25 квітня 2011 року. За сприяння посадовця підконтрольні йому особи у 2006 році заволоділи майном одного з колективних підприємств Харцизька (Донецька обл.). За попередніми даними, підприємству завдано збитків на загальну суму близько 33 млн. грн.

Депутата обвинувачують у скоєнні злочину, відповідальність за який передбачено ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах). За це йому загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог чинного Кримінально-процесуального кодексу України слідчий податкової міліції вручив при затриманні депутату Донецької облради копію постанови про порушення проти нього кримінальної справи, а також роз`яснив йому підстави і мотиви затримання і його права. З приводу свого затримання обвинувачений ніяких заяв або клопотань слідчому податкової міліції не подавав.