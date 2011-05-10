Вирок Дем’янюку можуть оголосити 12 травня

12 травня, як очікується, суд у Мюнхені оголосить вирок Івану ДЕМ’ЯНЮКУ. Українця за походженням звинувачують у співучасті у вбивствах євреїв у концтаборі Собібор у 1943 році.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, прокуратура Мюнхена вважає провину підсудного доведеною. І.ДЕМ`ЯНЮКА звинувачують у допомозі у вбивстві щонайменше 27 тисяч 900 євреїв у концтаборі Собібор на території сучасної Польщі під час Другої світової війни. Натомість захист вимагає виправдання, висловлюючи сумніви у тому, що І.ДЕМ`ЯНЮК взагалі був у Собіборі.

Суд планує оголошення вироку на 12 травня, однак, як зазначає агентство DPA, дату можуть і пересунути, адже процес постійно затягується: або через стан здоров`я тяжкохворого 91-річного підсудного, або через клопотання його адвоката. Лікарі дозволяють участь І.ДЕМ`ЯНЮКА у судовому процесі не довше трьох годин на день.

Сторона звинувачення наполягає, що кожен, хто служив у Собіборі, причетний до убивств, які там здійснювалися. "Його провина полягає у добровільній співучасті у вбивствах євреїв", - аргументує прокурор Ганс-Йоахім ЛЮТЦ, який вимагає для І.ДЕМ`ЯНЮКА покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Одним із головних доказів прокуратура вважає посвідчення охоронця концтабору. Експерти дійшли висновку, що документ є справжнім, натомість сторона захисту вважає його фальшивкою КДБ.

Сам підозрюваний свою провину заперечує, називаючи себе жертвою і "простим селянином".

Cторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення суду, якщо підозрюваного не буде виправдано.