Білоруси перейшли кордон і пограбували сільський магазин на Рівненщині

На Рівненщині сьогодні затримано двох громадян Білорусі, які незаконно перетнули кордон України і пограбували магазин у прикордонному селі Соломир Зарічанського району, погрожуючи продавщиці ножем.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Луцького прикордонного загону майор Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ. (Луцький прикордонний загін охороняє державний кордон України в межах двох областей - Волинської та Рівненської – УНІАН).

За його словами, співробітники відділу прикордонної служби "Вичівка" Луцького загону відразу після надходження інформації від дільничного інспектора розпочали пошук грабіжників. У ході затримання підозрювані намагались втекти, проте були зупинені прикордонниками вже поблизу кордону, при спробі повторно порушити його. Вони зупинилися тільки після попереджувального пострілу вгору, додав О.ЛИЧКОВСЬКИЙ.

У втікачів було виявлено три пакети з продуктами харчування, горілкою, парфумерією та біжутерією.

Наразі затриманих мешканців Пінська притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204.1 «Незаконний перетин державного кордону України», ст. 185.10 «Злісна непокора законному розпорядженню військовослужбовця ДПСУ» КУпАП та передано працівникам МВС для прийняття рішення щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.