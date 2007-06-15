Розпочалось засідання РНБО

Розпочалось засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання голова РНБО, Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав на посаді секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА і висловив переконання, що апарат РНБО під його керівництвом буде працювати плідно і конструктивно.

«Я високо ціную те, що робить РНБО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він привітав нових членів РНБО - голів обласних державних адміністрацій, наголосивши на важливості того, що їхня присутність дозволить формувати узгоджену політику.

В.ЮЩЕНКО запропонував внести до порядку денного РНБО 9 питань, серед них - питання про хід виконання указу Президента щодо рішення РНБО від 29 червня 2005 року «Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні».

Також будуть розглянуті питання, пов’язані з енергетичною безпекою держави, питання про напрямки державної міграційної політики і невідкладні заходи щодо поліпшення її ефективності. Планується розглянути питання про стан і проблеми імплементації Україною рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Водночас, Президент запропонував не включати до порядку денного питання, пов’язані з реформуванням оборонно-промислового комплексу, зауваживши, що вони потребують доопрацювання.