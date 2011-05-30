На Волині виявили невідоме науці поховання

На Волині археологи виявили досі невідоме науці поховання, можливо, часів Київської Русі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП "Волинські старожитності".

Як зазначено в повідомленні, кладовище виявлено на території Шацького житлово-комунального господарства, неподалік від Шацького городища - літописного Рай-міста. В розкопі розмірами 3 на 4 м виявлено 16 цілих і зруйнованих поховань.

«Цей могильник є давнім, досі не відомим науці, Шацьким кладовищем, можливо, ще від часів Київської Русі. В шарі і в заповненнях деяких поховань виявлена кераміка Х-ХІІІ ст. Більшість могил перекривали одна одну, руйнуючи попередню, тому в розкопі знайдено велику кількість людських кісток, окремо залягаючі, пошкоджені черепи. Шацька експедиція продовжуватиме свою роботу протягом всього сезону», - йдеться в повідомленні.

Крім того, нещодавно Шацькою експедицією ДП "Волинські старожитності" досліджено три кургани на могильнику біля с. Острів'я Шацького району та один курган на могильнику біля с. Згорани Любомльського району. Усі кургани виявилися без могил. Такі поховання відомі як кенотафи - споруджені на честь загиблих на чужині, зазначають археологи.