Севастопольців ознайомили з симптомами холери

У Севастополі, у зв`язку із фактом реєстрації в Маріуполі Донецької області трьох лабораторно підтверджених випадків захворювання на холеру, вживаються заходи щодо попередження розповсюдження цієї інфекції.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської держадміністрації, влада міста закликала севастопольців дотримуватися правил особистої гігієни, не використовувати воду з відкритих водойм і невідомих джерел, ретельно мити овочі і фрукти перед вживанням, не купувати продукти в місцях несанкціонованої торгівлі продуктами харчування і різними напоями без герметичної упаковки (у першу чергу, на міських пляжах), при купанні у водоймах не допускати попадання води у рот.

За інформацією представника МДА, всі установи медичної і санепідемслужб готові до проведення екстрених невідкладних заходів із попередження розповсюдження карантинних інфекцій, зокрема і холери, відповідно до міських комплексного і оперативного планів.

Влада міста також закликали жителів при виявленні перших ознак холери (висока температура, блювота, діарея і, як наслідок, повне зневоднення організму) негайно звертатися до міської інфекційної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у м. Маріуполь Донецької області було зареєстровано три окремих випадки захворювання людей на холеру. У стані середнього ступеня тяжкості хворі госпіталізовані до інфекційного відділення міської лікарні № 4.

За інформацією МНС, за попередніми даними, дві людини захворіли після вживання в їжу морської риби, одна особа - унаслідок попадання морської води в органи травлення.