У МНС кажуть, що більшість київських пляжів - небезпечні

Місця масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва не готові до купального сезону 2011 року.

Такий висновок зробила Держінспекція цивільного захисту та техногенної безпеки столичного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, яка провела планову перевірку столичних пляжів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, перевірка стосувалась стану дотримання правил охорони життя людей на водних об’єктах, а також діяльності пошуково-рятувальної служби КП «Плесо» щодо готовності її до реагування на надзвичайні ситуації.

На території Києва існує 61 об’єкт масового відпочинку людей на воді, з них 30 мають пляжі, зазначив начальник Держінспекції цивільного захисту та техногенної безпеки ГУ МНС Києва Олександр КОМАШКО, і більшість з перевірених місць масового відпочинку біля води не відповідає вимогам безпеки. Зокрема, за його словами, відсутні документи на право відкриття та функціонування пляжів, не організовано постійне чергування сезонних рятувальних постів, відсутні обмежувальні буї, не встановлені стенди з інформацією щодо основних правил безпечної поведінки на воді та надання першої медичної допомоги потопаючим.

Як підкреслив О.КОМАШКО, все це створює небезпеку відпочивальникам та може привести до трагічних наслідків. З боку ж керівників об’єктів відпочинку робота щодо виправлення недоліків проводиться на неналежному рівні, сказав він.

О.КОМАШКО також зазначив, що на сьогоднішній день здійснено паспортизацію лише одного з існуючих пляжів, обладнано рятувальними постами лише 10 пляжів, з них - 6, які обслуговують КП «Плесо».

За результатами планової перевірки об’єктову аварійно-рятувальну службу КП Київської міської державної адміністрації «Плесо» визнано не готовою до дій за призначенням, повідомив він.

У свою чергу начальник групи водолазно-рятувальних робіт Спеціального аварійно-рятувального загону ГУ МНС України в Києві Юрій БІЛЕЦЬКИЙ зазначив, що на сьогодні столичне МНС привело необхідні технічні та плавзасоби до готовності. У цьому році працівниками МНС було врятовано 11 людей на воді, зазначив він.

МНС також закликає громадян бути вкрай обережними під час перебування біля води.

За даними рятувальників, впродовж 2010 року під час відпочинку на воді у Києві загинуло 96 осіб, з початку 2011 року – 8, з них 1 дитина.