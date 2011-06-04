АероСвіт відкриває рейс на Самарканд

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" відкрила продаж квитків на рейси до Самарканду, другого за величиною міста Узбекистану. Повітряне сполучення між столицею України і Самаркандом, одним з якнайдавніших міст світу, "АероСвіт" розпочне 5 липня 2011 р.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, рейси здійснюватимуться по вівторках.

Самарканд стане другим пунктом на території Узбекистану, до якого "АероСвіт" виконує польоти з міст України.

Нагадаємо, з жовтня 2010 року українська авіакомпанія обслуговує лінію Київ-Ташкент. У літній сезон поточного року "АероСвіт" виконує до столиці Узбекистану два рейси на тиждень.