АероСвіт відкриває рейс на Самарканд
04:30, 04 червня 2011Суспільство
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З липня, по вівторках
Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" відкрила продаж квитків на рейси до Самарканду, другого за величиною міста Узбекистану. Повітряне сполучення між столицею України і Самаркандом, одним з якнайдавніших міст світу, "АероСвіт" розпочне 5 липня 2011 р.
Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.
Згідно з повідомленням, рейси здійснюватимуться по вівторках.
Самарканд стане другим пунктом на території Узбекистану, до якого "АероСвіт" виконує польоти з міст України.
Нагадаємо, з жовтня 2010 року українська авіакомпанія обслуговує лінію Київ-Ташкент. У літній сезон поточного року "АероСвіт" виконує до столиці Узбекистану два рейси на тиждень.
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