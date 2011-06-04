«Дзеркало тижня» зібралося судитися з Бойком

Газета «Дзеркало тижня. Україна» і журналісти Юрій НІКОЛОЄВ і Олексій ШАЛАЙСЬКИЙ мають намір подати до суду на міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА за його висловлювання про те, що стаття про придбання «Чорноморнафтогазом» бурової установки є замовленою.

Про це повідомляє газета (№ 20, 3-10 червня).

Як повідомлялося, 31 травня в коментарі УНИАН Ю.БОЙКО назвав замовленою статтю журналістів Ю.НІКОЛОЄВА і О.ШАЛАЙСЬКОГО «Вежа для Бойка» в газеті «Дзеркало тижня. Україна» від 27 травня. Він сказав, що попросив СБУ з`ясувати, хто може бути замовником.

Замовлення на статтю, на думку Ю.БОЙКА, могло бути викликане бажанням зірвати терміни початку видобутку Україною нафти і газу на Чорноморському шельфі.

У статті висловлювалося припущення, що компанія «Чорноморнафтогаз» придбала сінгапурську бурову установку за завищеною на 150 млн. дол. ціною через британську фірму, що перемогла в тендері. При ціні установки у першого продавця в 248,5 млн. дол. «Чорноморнафтогазу» вона коштувала 400 млн. дол.