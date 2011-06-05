На Житомирщині впіймали на хабарі голову райдержадміністрації

Працівники УБОЗ УМВС України у Житомирській області спільно з Антикорупційним бюро ГУБОЗ та обласною прокуратурою в результаті проведення спецоперації затримали під час одержання хабара голову однієї з райдержадміністрацій Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чиновник підозрюється у вимаганні та отриманні 25 тисяч гривень хабара від директора комерційної фірми за сприяння у вирішенні питання з надання в аренду земельної ділянки площею майже 22 га.

Керівника райдержадміністрації затримали у службовому кабінеті, коли той брав другу частину хабара у сумі 20 тисяч гривень.

За отримання хабара прокурором обласної прокуратури стосовно фігуранта порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Відповідальність цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.