На Землі почалася магнітна буря

Магнітная буря почалася на Землі в ніч на неділю - індекс геомагнітних збурень Kp наразі досяг значення 6, на одиницю більше мінімального значення, яке вважається бурею, свідчать дані центру прогнозу космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

"Це нормально, Сонце продовжує рухатися до нового максимуму активності, зараз на ньому спостерігається від 5 до 10 активних областей. 1 червня був корональний викид маси, потім ще один, і ось зараз викид сонячної плазми дістався Землі", - сказав РІА "Новости" керівник Центру прогнозів космічної погоди Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль Сергій Гайдаш.

"На найближчі два дні ми "забеспечены" збуреною обстановкою", - додав він.

Рівень магнітних збурень досяг "червоної зони" близько 23.30 у суботу. Зараз індекс Kp, який перераховують щотригодини, досяг значення 6. У цій шкалі є 10 рівнів, значення від 0 до 3 відповідають спокійній магнітосфері, рівень 4 - збуреній, а рівні з 5 по 9 - магнітним бурям п`яти класів.

Збурення в магнітосфері Землі - магнітні бурі - виникають під дією потоків сонячної плазми, заряджених частинок, викинутих Сонцем. Частинки, "б`ючи" в магнітосферу, змушують її коливатися, що може викликати перебої з радіозв`язком.