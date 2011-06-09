Україна прийме глобальний саміт світової преси

Сьогодні, 9 червня, Україну було обрано країною для проведення «Світового газетного конгресу», «Міжнародного форуму редакторів» і виставки інформаційних послуг 2012 року.

Таке рішення було ухвалене виконавчим комітетом «Світової асоціації газет і видавців» (WAN-IFRA) під час зборів у Цюріху.

Для участі в заході у вересні 2012 року Україну відвідають більше 1500 делегатів, представників впливових міжнародних ЗМІ - видавців, головних редакторів, провідних міжнародних репортерів.

На користь рішення про проведення саміту WAN-IFRA в Києві зіграв той факт, що українські ЗМІ працюють в умовах, які мають місце в багатьох пострадянських країнах, - формальна підтримка свободи преси, але слабкий захист, який допускає періодичні порушення по відношенню до журналістів.

За право приймати глобальний саміт світових ЗМІ в 2012 році з Україною змагалися Кенія і Іспанія. Ініціаторами проведення заходу в Україні виступили Борис Ложкін, президент групи компаній United Media Holding, член правління WAN-IFRA і Українська асоціація видавців періодичної преси.

«Незалежна Україна - молода країна, і в журналістських стандартах маємо ще багато чого навчитися у досвідченіших колег з провідних світових ЗМІ. Саміт WAN-IFRA 2012 року сприятиме водночас обміну досвідом між українськими і міжнародними журналістами, діалогу між ЗМІ і владою та істотному поліпшенню міжнародного іміджу України», - прокоментував Борис Ложкін у Цюріху рішення щодо України після його оголошення.

Довідка: «Світова асоціація газет і видавців» (WAN-IFRA) є некомерційною, недержавною організацією. Утворена 1948 року і представляє понад 18 тис. друкованих видань, 15 тис. онлайн ЗМІ і більше 3 тис. компаній у 120 країнах. WAN-IFRA має статус офіційного консультанта, який представляє інтереси газетної індустрії в ЮНЕСКО, ООН і в Раді Європи.

Світовий Газетний Конгрес проходить щороку, починаючи з 1948-го, коли організація була заснована.

Щороку з 1961-го під час Світового газетного конгресу вручається премія «Золоте перо свободи» за внесок у захист свободи преси.

Фокус