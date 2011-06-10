Рекорд з пограбувань у Києві: з банку винесли 10 мільйонів

У Києві встановлений рекорд з пограбувань. З відділення «Єврогазбанку» на вул. Саксаганського, 96 винесли гроші і коштовності на загальну суму в 10 мільйонів гривень! Приблизно 1,5 млн. гривень в еквіваленті узяли в доларах, євро і гривнях, інше — в злитках дорогоцінних металів. Як повідомляє "Сегодня", в крадіжці міліція підозрює охоронця банку, який тієї ночі чергував у відділенні. Пограбування було скоєне в ніч з 24 на 25 травня, але через особливі обставини вирішено було це не афішувати.

«О 6 ранку в міліцію подзвонив переляканий охоронець фінансової установи і повідомив, що прийшов на службу змінити напарника. Але на місці нікого не виявив. А з сейфа пропали гроші і коштовності», — розповів начальник ЦОС київської міліції Володимир Поліщук. На місце виїхали криміналісти, які виявили розпиляну болгаркою ліву бічну стійку сейфа. Там зберігалися ключі вже від іншого сейфа, які, певна річ, зникли. Як вдалося з'ясувати «Сегодня», у результаті грабіжник виніс 1,5 млн. грн. плюс ще на 8 млн. грн. дорогоцінних металів. За попередніми підрахунками, злодій тягнув нічною вулиціею4 спортсумки, доверху набиті скарбами. «Удома охоронця не знайшли. Зараз міліція одержала дозвіл на обшук квартири і його затримання. Поки його місцезнаходження невідоме. Його дані передали на всі кордони», — розповів Поліщук. У самому банку ситуацію не коментують, а лише підкреслюють, що вклади клієнтів не постраждали.

Зниклий охоронець Петро Мухоєд проживав із сестрою і батьками в Броварах. Разом з ним пропала і його машина «Деу Ланос», яка зазвичай стояла біля банку.