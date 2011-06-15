Багатодітним матерям призначать пенсії за особливі заслуги перед країною

Верховна Рада України ухвалила Закон „Про внесення змін до Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 324 із 392 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною матерям, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, комісіями з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях у розмірах від 35% до 40% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до пояснювальної записки, на сьогодні такі пенсії нараховуються комісією із встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті міністрів. За інформацією, яка міститься у записці, цього року планується присвоїти близько 31 тисячі почесних звань «Мати-героїня» матерям, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Для прискорення процесу пропонується передати ці функції на місця.