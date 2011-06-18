На Закарпатті засідання райради хочуть починати з угорського гімну

Берегівська райрада Закарпатської області вирішила починати свої засідання з виконання державного гімну та угорського національного гімну.

Як повідомляє прес-служба ВО "Свобода", рішення було прийнято в суботу на засіданні четвертої сесії райради VІ скликання.

Закарпатська облорганізація "Свободи" різко засуджує це "антиконституційне рішення" і вимагає від президента, Верховної Ради, СБУ та Генпрокуратури "відреагувати на антидержавний шабаш".

"Рішення про виконання під час офіційних заходів гімну іншої держави, яка має територіальні претензії до України, ми розцінюємо як подальший наступ на Українську державність, яку протягом вже20-ти років проводять на Закарпатті угорські шовіністичні кола", - йдеться в повідомленні.

Якщо президент, Верховна Рада, СБУ та Генпрокуратура "в черговий раз відбудуться мовчанкою, Закарпатська "Свобода" розпочне на Закарпатті українозахисні акції протесту", зазначає прес-служба.

Українська правда