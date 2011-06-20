Наближається всеукраїнський фестиваль етномузики на возах

Цього року другий всеукраїнський фестиваль етномузики на возах «Перекотиполе» відбудеться 26 червня у Кіровограді.

Про це повідомляє Кіровоградська міська рада.

Торік перший фестиваль зібрав гурти й окремих виконавців автентичного фольклору з України, Росії та Польщі на території селища Онуфріївка Кіровоградської області.

«Перекотиполе» - єдиний в Україні фестиваль, де козацький віз застосовується і як засіб пересування, і як сценічний та виставковий майданчик.

Організатори заходу пропагують українські фольклорні традиції різних регіонів.

Учасниками цьогорічного дійства будуть гурти «Гуляй-город» (Київ), «Дике поле», «Гілка» (Кіровоград), фольклорні колективи з Кіровоградської і Черкаської областей.

Відкриється фестиваль на площі перед будівлею Кіровоградської міськради, звідти через усе місто вирушить поїзд на возах з піснями і традиційною інструментальною музикою.

Фестивальна програма «День українського бриля» триватиме у дендропарку, де на головній сцені, алеях та інших майданчиках проходитимуть виставки ужитково-декоративного мистецтва, конкурси, ігрові програми, виступатимуть фольклорні виконавці, спортсмени-гирьовики.