У Київській області без світла - 67 населених пунктів

В ніч з 19 на 20 червня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 136 населених пунктів у семи областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, зокрема без електропостачання залишаються у Київській області 67 населених пунктів, у Хмельницькій - 22, у Тернопільській – 14, у Вінницькій – 13, у Чернігівській – 9, у Житомирській - 7 та в Чернівецькій області 4 населені пункти.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.