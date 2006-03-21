Молодіжне крило ”Регіонів” побратається зі старшим братом - Молодою Гвардією Росії. Підписання договору біля арки Дружби Народів

15:26, 21 березня 2006
Суспільство
176

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter