Експерти: Європі не потрібна високотехнологічна продукція з України

Підписавши з Євросоюзом договір про Зону вільної торгівлі (ЗВТ), Україна ризикує стать сільськогосподарським придатком Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час круглого столу на тему: «Відносини України і Росії після підписання Україною угоди про ЗВТ з ЄС», організованого Інститутом Горшеніна, висловив президент компанії експертного консультування "Неокон" Михайло ХАЗІН.

На думку російського економіста, високотехнологічна українська продукція може бути затребувана тільки у рамках Митного союзу з Росією, Білоруссю, і Казахстаном, тоді як ЄС у ній абсолютно не зацікавлений. «Європа не пустить українську продукцію з високою доданою вартістю на свій ринок. Україна може розраховувати у зоні вільної торгівлі лише на роль сільськогосподарського придатка Європи», - переконаний експерт.

Як відзначив під час круглого столу керівник групи економічного співробітництва Посольства Росії в Україні Олексій УРІН, за наслідками першого кварталу 2011 року український експорт до РФ становив 4,2 млрд. дол., що на 63% більше аналогічного періоду минулого року. «Варто особливо відзначити, що 37% усього обсягу українського експорту до РФ становили машини - устаткування і транспортні засоби. Хотів би відзначити, що така структура українського експорту характерна лише для торгівлі з РФ. Структура експорту з іншими країнами абсолютно інша, і в ній немає такої частки високотехнологічної продукції», - повідомив О.УРІН.

Відповідаючи на запитання про перспективи української високотехнологічної продукції на європейському ринку, керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ відзначив, що треба більше уваги приділяти довгостроковим перспективам розвитку української промисловості, а не сьогоднішній ситуації з реалізацією її продукції. «Іноді складається враження, що Україна хоче з одного боку себе модернізувати, а з іншого - нічого не міняти. Якщо ми говоримо про модернізацію, то потрібно думати про довгострокову перспективу. Якщо говорити про перспективи українських технологій, то, незважаючи на інтерес до українського авіапрому з боку європейських компаній, поки нічого з цього не вийшло», - сказав Н.ЛАНГЕ.

Водночас, на його думку, Україна має дуже великий потенціал у секторі програмного забезпечення. «Українські програмісти вже сьогодні цілком успішно працюють з європейськими компаніями», - додав Н.ЛАНГЕ.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС розпочали переговори щодо угоди про асоціацію у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України у Світову організацію торгівлі, сторони розпочали переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі, яка має стати складовою частиною угоди про асоціацію.

20 червня у Києві розпочався черговий, 17-й раунд переговорів з підготовки угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Переговори триватимуть до 24 червня.