На кадрах видно, як популярний серед туристів фунікулер, схожий на трамвай, практично зруйнований, а рятувальники витягують людей з-під уламків.

У столиці Португалії Лісабоні зійшов із рейок популярний серед туристів фунікулер "Глорія". Унаслідок події, за останніми даними, загинуло 15 осіб, ще 18 травмовано.

"Це трагедія, Лісабон у жалобі, такого ще ніколи не траплялося в нашому місті", - сказав мер міста Карлуш Муедаш і оголосив 3-денну жалобу.

Відео дня

Португальська служба екстреної медичної допомоги повідомляє, що п'ятеро постраждалих госпіталізували у важкому стані. Решта 13, включно з дитиною, дістали легкі травми, передає Sky News.

Влада не розкриває імен жертв та їхнього громадянства, але повідомляє, що серед загиблих є кілька іноземних громадян.

За даними португальського телеканала SIC Noticias, аварія сталася вчора ввечері, скільки саме людей перебувало у вагоні в момент аварії, не відомо.

Очевидці розповіли телеканалу, що фунікулер втратив керування і "з величезною силою" врізався в будівлю.

Видання Observador із посиланням на пожежників повідомило, що причиною аварії став відірваний трос у конструкції фунікулера. Останнє технічне обслуговування він пройшов лише рік тому.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза висловив співчуття сім'ям загиблих.

Президент України Володимир Зеленський вже висловив співчуття у зв’язку з аварією на фунікулері.

"Від імені українського народу висловлюю щирі співчуття сім’ям загиблих, президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі, прем’єр-міністру Португалії Луїшу Монтенегру та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. У цей час скорботи ми молимося й висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати", - написав Зеленський у Х.

Фунікулер у Лісабоні

Фунікулер "Глорія" почав роботу 1885 року, 1915 року його електрифікували. З 2002 року він входить до числа національних пам'яток Португалії.

Довжина маршруту становить 265 м, нахил на шляху сягає більш ніж 17%. Загалом фунікулер вміщує до 42 осіб.

Інші туристичні новини

Португалія - одна з найпопулярніших серед туристів країн Європи. І це зовсім не дивно, адже там цілий рік чудова погода, багата історія та архітектура. Раніше мешканка Лісабона назвала головні помилки туристів, які вперше приїжджають до Португалії.

Вас також можуть зацікавити новини: