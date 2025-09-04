Союзники України перебувають під тиском, оскільки від них вимагають зробити свій внесок у багатонаціональні миротворчі сили.

Європа зазнає дедалі більшого тиску, оскільки від неї вимагають конкретних обіцянок і пропозицій щодо ймовірного розгортання багатонаціональних сил в Україні після війни.

Як зазначило видання Financial Times (FT), ці сили є центральним елементом безпекових гарантій Україні від "Коаліції охочих" на чолі з Францією та Великою Британією за обіцяної підтримки з боку США.

Однак, як зазначає FT, є невизначеність щодо того, який внесок готові зробити окремі країни, включно з військами на місцях, і чи буде це ґрунтуватися на угодах про взаємну оборону, які зобов'яжуть європейські країни боротися разом з Україною проти будь-якої майбутньої агресії.

За словами джерел видання, обізнаних про перебіг переговорів, коаліцію умовно поділено на три групи: одна готова розгорнути війська, включно з Великою Британією; інша, яка ухвалила рішення проти, наприклад, Італія; і більшість, яка ще не визначилася, наприклад, Німеччина.

Офіційний представник Єлисейського палацу заявив, що країни, готові і здатні надати гарантії безпеки, закінчили технічну роботу:

"Сьогодні у нас достатньо коштів, щоб заявити американцям про готовність взяти на себе відповідальність, за умови, що вони візьмуть на себе свою".

Президент США Дональд Трамп заявив європейцям, що його країна надасть розвідувальну підтримку, засоби командування та управління, а також кошти для створення системи протиповітряної оборони, але європейці мають очолити цю ініціативу.

Однак, як підкреслило видання, демонструючи відсутність ясності напередодні зустрічі, офіційні особи Німеччини негативно відреагували на нещодавній коментар президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про те, що Європа працює над "досить точними планами" можливого військового розгортання в Україні.

Гарантії безпеки для України

Сьогодні союзники України зберуться в Парижі обговорити гарантії її безпеки. Напередодні зустрічі французький президент Еммануель Макрон повідомив, що воєначальники європейських країн готують конкретні плани гарантій для України ще з середини серпня.

