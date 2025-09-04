Дивний "сольовий снігопад" у Мертвому морі допоможе дослідникам розкрити механізм формування масивних соляних структур під поверхнею Землі.

Дослідники спостерігали в глибинах Мертвого моря вражаючий прояв геологічної активності, який вони назвали "соляним снігом".

Це явище, як пише Dailygalaxy, проливає світло на один із найрідкісніших природних процесів на Землі. Це відкриття знаменує собою значний крок у розумінні того, як утворюються величезні соляні відкладення під поверхнею Землі.

На відміну від інших гіперсолоних регіонів, у Мертвому морі активно утворюються соляні гіганти - величезні підземні структури, що можуть простягатися на кілометри та досягати товщини понад кілометр. Ці масивні відкладення також є під Червоним і Середземним морями, але їхнє утворення давно припинилося.

Відео дня

"Сьогодні Мертве море - єдине місце у світі, де ми можемо вивчати механізм цих процесів", - пояснив Еккарт Мейбург із Каліфорнійського університету.

Саме там учені можуть відстежувати динаміку випаровування, рух розсолу та шаруватість опадів у режимі реального часу.

Вчені зазначили, що подібне явище може відбуватися взимку, але літні опади досить рідкісні і були спричинені складною взаємодією температури і солоності. У міру того, як поверхневі води ставали теплішими і солонішими через інтенсивне випаровування, вони почали охолоджуватися і опускатися. Одночасно з цим глибші води, які були холоднішими і менш солоними, почали підніматися. Це вертикальне перемішування призвело до кристалізації солі в середніх шарах, створюючи ілюзію соляного снігу, що падає вгору, з більш теплих вод.

Це сезонне перемішування відіграє ключову роль у цілорічному формуванні соляних структур, включно з соляними трубами і куполами, які формуються на морському дні. Цей процес різко контрастує з іншими соляними озерами, де опади випадають тільки в посушливі сезони і на мілководді.

Інші новини науки

Нещодавно вчені підтвердили існування на Землі п'ятого океану. Цей океан відображає той факт, що він є територією, яка досі є маловивченою людством.

Офіційне визнання океану має чітку мету: підвищити глобальне розуміння його крихкої екосистеми. Водночас це рішення посилює наукові дослідження.

Вас також можуть зацікавити новини: