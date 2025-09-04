Вчені стверджують, що озон нагріває Землю на 40% сильніше, ніж очікувалося, але це відновлення все одно необхідне.

Нове дослідження показало, що відновлення озонового шару призводить до потепління на планеті. Про це повідомляє The Guardian.

Вчені встановили, що озон нагріває планету на 40% сильніше, ніж спочатку передбачалося.

Білл Коллінз з Університету Редінга і його колеги використовували комп'ютерну модель, щоб спрогнозувати потепління, пов'язане зі змінами озонового шару, з 2015 по 2050 рік.

Вчені встановили, що відновлення озонового шару призведе до ще більшого потепління, а всі зусилля з припинення виробництва озоноруйнівних речовин просто зійдуть нанівець.

За їхніми оцінками, вже до 2050 року озон стане другим за значимістю фактором потепління після вуглекислого газу.

Дослідники підкреслюють, що відновлення озонового шару, як і раніше, є правильним рішенням і приносить життєво важливу користь для здоров'я, захищаючи людей, тварин і рослини від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. за їхніми словами, частину додаткового ефекту потепління можна пом'якшити, зменшивши забруднення повітря. Однак кліматичну політику необхідно переглянути з урахуванням неминучого додаткового потепління, пов'язаного з відновленням озонового шару.

