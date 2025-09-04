За його словами, якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, він би використав її як плацдарм.

Територіальні поступки України призведуть лише до того, що російський диктатор Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для подальшого наступу. Через два роки у росіян буде багато ракет з дальністю до 5000 кілометрів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Le Point.

"Деякі ЗМІ стверджують, що якби українські солдати залишили східні регіони нашої країни, мир би відновився. Це неправда. Путін вторгся до Криму, щоб використати його як плацдарм та оточити південь нашої країни. Тобто, щоб підготуватися до чергового наступу. Він вторгся на частину сходу нашої країни у 2014 році, щоб використати її як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якби завтра ми якимось чином покинули Донбас, чого не станеться, ми б відкрили для Путіна незахищений простір, поблизу міста з півторамільйонним населенням - Харкова. Він би також захопив промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього можливості", - зазначив глава держави.

За його словами, якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, він би використав її як плацдарм таким самим чином.

Зеленський підкреслив, що чи зробить він це, чи ні, залежатиме від твердості Європи. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то вона буде підвладна діям Росії. "Між Москвою та Парижем менше 3000 кілометрів. Сьогодні ракети, які Росія використовує проти України, мають дальність 2500 кілометрів. У нас самих є ракети з дальністю 3000 кілометрів.

Що я маю на увазі? Ця війна сприяє технологічному розвитку тут, у Європі, але й у Росії. З цим технологічним розвитком більше немає жодних далеких війн. Повірте, через два роки у росіян буде багато ракет — у нас теж — з дальністю 5000 кілометрів. Море нікого не захистить. Океан нікого не захистить. Ракети можуть колись навіть мати дальність 10 000 кілометрів", - пояснив президент.

Зеленський відкинув ідею обміну територіями з РФ

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Україна не буде йти на територіальні поступки Росії чи обмін територіями. "Для когось це просто територія, а для нас - це наше життя, наша історія, наша Конституція", - наголосив Зеленський.

Крім того, зазначив він, ніхто не може дати гарантій, що російський диктатор Володимир Путін і надалі не продовжить окуповувати українські землі.

"Він дуже багато разів брехав, тож ми не можемо довіряти", - сказав Зеленський.

За його словами, в будь-якому випадку ми не можемо віддавати Путіну території. Голова держави наголосив, що РФ вже має величезні втрати своїх військовслужбовців. А протягом чотирьох років російський диктатор не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу.

