Макрон повідомив, що воєначальники європейських країн готують конкретні плани гарантій для України ще з середини серпня.

У Парижі пройде нарада "Коаліції охочих", на якій обговорюватиметься те, як саме вони зможуть гарантувати безпеку України після війни.

У нараді під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у змішаному форматі - очно і по відеозв'язку - візьмуть участь 35 країн.

За даними BFMTV, саміт стартує об 11:30 за київським часом. Крім президента України Володимира Зеленського, у ньому також візьмуть участь президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Європейської Ради Антоніу Кошту, президент Фінляндії Александер Стубб, а також прем'єр-міністри Данії та Польщі Метте Фредеріксен і Дональд Туск.

Після наради "Коаліції охочих" її лідери зателефонують президенту США Дональду Трампу, після чого дадуть пресконференцію.

Напередодні наради Макрон повідомив, що воєначальники європейських країн готують конкретні плани гарантій для України ще із середини серпня. За його словами, ці суворо конфіденційні плани вже були затверджені на рівні міністрів оборони.

Крім того, як пише видання The New York Times (NYT), таким чином європейські лідери хочуть показати, що вони виконують свою роботу. Як сказав виданню Мартін Кенсе, директор паризького офісу Німецького фонду Маршалла, європейці також хочуть показати, що вони здатні надати Україні реальні можливості забезпечення безпеки після потенційного припинення вогню.

"Але, можливо, що ще важливіше, це послання для США", - припустив експерт.

NYT також зазначив, що питання полягатиме в тому, чи достатньо детальний план, чи достатньо тверді зобов'язання і чи достатньо єдина коаліція, щоб переконати Трампа не тільки посилити підтримку України в разі закінчення війни, а й чинити реальний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб домогтися припинення вторгнення.

Зустріч "коаліції охочих"

1 вересня стало відомо, що Макрон збере лідерів Європи для обговорення гарантій безпеки для України.

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європа вже створила "чітку дорожню карту" для можливого розгортання військ в Україні. Вона тоді поділилася, що Європа працює над "досить точними планами" щодо відправки військових в Україну після війни.

