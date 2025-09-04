Водночас відновити трансляцію саме сьогодні депутати відмовились.

Народні депутати проголосували за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу".

"Парламент проголосував за відновлення трансляції. За - 266… Постанова з метою забезпечення доступу громадськості до інформації про діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану шляхом відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань", - написав він.

Федієнко додав, що він би "ще кулуари відкрив, дозволивши представникам ЗМІ перебувати в кулуарах та спілкуватись з депутатами".

"Судячи з тих виступів представників різних фракцій, всі схвально до цього рішення ставляться", - зауважив парламентар.

Водночас Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", зауважив, що "відновити саме сьогодні трансляцію відмовились".

"Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня… За - лише 146… Л-логіка", - написав він.

Як зазначається у пояснювальній записці до відповідного проєкту Постанови про деякі питання висвітлення діяльності ВР дев’ятого скликання (№13719), прямі трансляції пленарних засідань парламенту з початку повномасштабного вторгнення Росії не здійснювалися з метою забезпечення заходів безпеки Ради.

"Водночас поточна безпекова ситуація, зважаючи на її зміну, у багатьох випадках дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків", - йдеться у тексті.

Зауважується, що проєктом постанови, зокрема пропонується з метою проведення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань ВР, які здійснюються державним підприємством "Парламентський телеканал "Рада", скасувати заборону присутнім на триваючому пленарному засіданні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та прийнятих на такому засіданні рішень раніше ніж через годину після оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

Своєю чергою голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на брифінгу зазначив, що постанова вступає в дію з моменту ухвалення, передає кореспондент УНІАН.

"Перші ініціативи про відновлення трансляції і поновлення відкритості Верховної Ради України були ініційовані ще в 2023 році, коли ворог був відкинутий від Києва, але з певних міркувань, а коректніше з того, щоб комфортніше працювати, коли за тобою не спостерігають, це рішення було відкладено аж до сьогодні", - наголосив він.

За його словами, відновлення трансляції, скоріш за все, відбудеться не сьогодні і не завтра, а вже на наступному сесійному тижні. Щодо відновлення доступу журналістів до кулуарів ВР, Юрчишин зазначив, що про це треба запитати голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

За його словами, для цього потрібне рішення фракції більшості. Бо сьогодні це питання викликає дискусії серед народних депутатів.

"Нам зараз треба переконати більшість, що краще, щоб українські журналісти інформували про всі аспекти депутатської роботи і роботи парламенту, ніж цією інформацією буде маніпулювати ворог через Телеграм-канали, чи використовуючи сайти і видання-помийки", - наголосив нардеп.

Відновлення трансляцій з Ради - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну засідання ВР припинили транслювати на телебаченні.

У серпні 2025 року Ярослав Юрчишин, народний депутат від "Голосу", голова Комітету ВР з питань свободи слова заявив, що у вересні трансляції засідань парламенту можуть відновитися.

Він зазначив, що робиться все для того, аби "з вересня нова сесія не лише почалася в онлайн-трансляції на каналі "Рада", але і було знято абсурдне ембарго на годину для новин з Верховної Ради". Тобто, щоб матеріали, які журналісти напрацьовують там, можна було публікувати в режимі "живого" часу.

