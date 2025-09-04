Він втратив першість і тепер рухається подалі від свого "дому".

Найбільший айсберг у світі - A23a - "швидко розпадається" на кілька величезних "дуже великих шматків". Раніше його маса становила майже трильйон метричних тонн (1,1 трильйона тонн), а площа - 3672 квадратних кілометри, що можна порівняти з розміром американського штату Род-Айленд.

Цей айсберг вчені уважно відстежують з 1986 року, коли він відколовся від шельфового льодовика Фільхнера-Ронне в Антарктиді. Відтоді A23a неодноразово утримував титул "найбільшого наявного айсберга", поступаючись лише на деякий час ще більшим, але менш довговічним айсбергам, як-от A68 у 2017 році та A76 у 2021 році, пише CNN.

Де зараз найбільший айсберг

Наразі ж океанограф Британської антарктичної служби (BAS) Ендрю Мейєрс повідомляє, що айсберг швидко розпадається і скидає дуже великі фрагменти, які самі по собі класифікуються як великі айсберги Національним льодовим центром США.

За словами Мейерса, "мегаайсберг" тепер скоротився до приблизно 1700 квадратних кілометрів. A23a залишався прикутим до дна моря Ведделла в Антарктиці понад 30 років, імовірно, поки не зменшився настільки, що втратив зчеплення з морським дном.

Потім 2020 року його підхопили океанські течії, поки він знову не застряг у так званій колоні Тейлора (Taylor column) - вихорі, що виникає, коли течія стикається з підводною горою. У грудні минулого року було повідомлено, що айсберг знову почав рух. У березні цього року він сів на мілину біля материкового шельфу, але вже в травні знову звільнився і продовжив дрейф.

Мейєрс пояснив обставини розпаду айсберга: "Відтоді як у травні він звільнився від шельфу, після кількох місяців застрягання в березні, він слідує за потужною струменевою течією, відомою як Південний антарктичний фронт циркумполярної течії (SACCF), яка рухається проти годинникової стрілки навколо Південної Георгії. Ця течія, найімовірніше, в кінцевому підсумку віднесе айсберг і його уламки на північний схід - усе ще в межах так званої айсбергової алеї".

Він зазначив, що A23a "повторює долю" інших мегаайсбергів, названих раніше (A68 і A76), які також розпалися в районі Південної Георгії - заморської території Великої Британії в південній частині Атлантичного океану. Щоправда, A23a протримався довше, ніж обидва попередні.

Який найбільший айсберг у світі - на поточний момент

Після розпаду титул найбільшого айсберга у світі тепер належить D15a, площа якого становить близько 3000 квадратних кілометрів. За словами Меєрса, він "досить стабільно" перебуває біля узбережжя Антарктики недалеко від австралійської бази Девіс.

A23a поки що зберігає статус другого за величиною айсберга у світі, але, за словами Мейерса, це, найімовірніше, "швидко зміниться", оскільки він продовжує "фрагментуватися найближчими тижнями". Тепліша вода і прихід південної весни означають, що він, імовірно, розпадеться на "айсберги, занадто маленькі для подальшого відстеження".

Відкол айсбергів - природний процес, і у вчених поки що немає достатньої кількості спостережень за мегаайсбергами, щоб зрозуміти, чи збільшується їхня кількість через глобальне потепління. Однак очевидно, що за останні десятиліття крижані шельфи втратили трильйони тонн льоду через збільшення кількості відколів айсбергів і танення, багато в чому спричиненого нагріванням океанської води і зміною течій.

Зміни клімату, викликані діяльністю людини, призводять до тривожних змін в Антарктиді, які можуть закріпити катастрофічне зростання рівня моря.

