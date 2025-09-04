Україна вже давно прагне отримати шведські літаки.

У Швеції не виключають можливість продажу Україні винищувачів Gripen. При цьому це буде можливо лише після завершення російсько-української війни, сказав міністр оборони країни Пол Йонсон.

"Ми ведемо діалог з Україною, і оскільки вони, безумовно, висловили зацікавленість у системі Gripen... переважно Gripen Echo, новій версії, яку також використовують Швеція та Бразилія, то майбутній продаж є можливим. У такому разі це буде радше довгострокова ініціатива або створення спільного потенціалу ВПС", – наводить його слова Breaking Defense.

Шведський міністр зауважив, що постачання літаків безпосередньо залежать від закінчення війни в Україні.

Автори матеріалу зазначають, що Україна вже давно прагне отримати старіші бойові літаки Gripen C/D для використання у війні. Проте зусилля поки що результату не дали. Частково це повʼязано з тим, що союзники по НАТО попросили Швецію утриматися від їх постачання, аби Україна зосередилася на F-16, а пілотів не перевантажували різними типами літаків, пише видання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Данії будують спільний завод для виробництва ракет і дронів. За його словами, Латвія, Литва та інші держави підуть аналогічним шляхом і будуватимуть разом із Україною підприємства.

Тим часом Сполучені Штати Америки схвалили можливий продаж систем ППО Patriot для Данії. Країна має намір передати ці системи Україні.

