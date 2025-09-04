Аналітики очікують падіння цін на нафту до 50 доларів за барель наприкінці 2026 року

Ціни на нафту 4 вересня продовжили падіння на тлі можливих планів ОПЕК+ вчергове збільшити видобуток нафти, повідомляє Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 46 центів, до 67,14 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI знизилася на 47 центів, до 63,5 долара за барель.

За інформацією Reuters, ОПЕК+ розгляне можливість збільшення видобутку нафти у жовтні на зустрічі 7 вересня.

Відео дня

Журналісти нагадують, що ОПЕК+ вже оголосила про збільшення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу з квітня по вересень 2025 року, оскільки картель прагне збільшити власну частку на ринку.

"Це означає, що ОПЕК+ більше влаштовує нижча ціна на нафту марки Brent на рівні близько 60-65 доларів за барель, ніж їхня попередня цільова ціна в 70 доларів. Це означає, що ф'ючерси на Brent, ймовірно, впадуть в діапазон 60-65 доларів за барель, що підштовхне WTI до діапазону від 50 до 60 доларів за барель, що поставить під сумнів економічну доцільність зростання поставок сланцевої нафти з США", - зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар у своїй записці.

Аналітики Goldman Sachs також очікують падіння цін на нафту, зазначаючи, що видобуток перевищить обсяг споживання сировини, повідомляє Bloomberg.

"Ми все ще бачимо, що поточний надлишок пропозиції на нафтових ринках посилюється", - зазначають аналітики, прогнозуючи падіння ціни нафти марки Brent до низьких 50 доларів наприкінці 2026 року.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту 3 вересня впали. Американські санкції щодо мережі судноплавних компаній і суден за контрабанду іранської нафти під виглядом іракської не змогли надовго втримати вартість "чорного золота".

Для легальна ціна на нафту з Росії в цей же день офіційно впала до 47,6 доларів за барель. Справа в тому, що набула чинності "стеля цін", запроваджена в рамках 18-го пакету санкції ЄС. Передбачається, що "стелю цін" на нафту переглядатимуть щонайменше двічі рік.

Вас також можуть зацікавити новини: