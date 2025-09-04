Личинки молі виїдають листя зсередини, послаблюючи дерева до зими.

У Дніпропетровській області України - нашестя шкідника, що нищить каштани. Як повідомляє Telegram-канал "Дніпро обласний", у регіоні масово жовтіє та опадає листя каштанів, і винна у цьому каштанова мінуюча міль.

Зазначається, що її личинки виїдають листя зсередини, послаблюючи дерева до зими. Так, фахівці радять прибирати опале листя та використовувати спеціальні ін’єкції для захисту дерев.

Наголошується, що без вжиття заходів Дніпропетровська область в найближчі роки може втратити значну частину каштанових насаджень.

Відео дня

Довідка УНІАН. Мінуюча міль каштанова - це метелик балканського походження, шкідник гіркокаштанів. Його зареєстровано в більшості країн Центральної, Східної та Західної Європи.

Нашестя ще одних комах в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Євгеній Халаїм, ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" зазначив, що цьогоріч в Україні, окрім нашестя сарани, також спостерігається засилля комах сонечок.

Експерт пояснив, що нашестя сонечок викликане природною реакцією на спалах чисельності попелиць. Волога весна створила сприятливі умови для їхнього активного розмноження, тому попелиць було більше, ніж зазвичай.

Вас також можуть зацікавити новини: