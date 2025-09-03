Зроблене на Марсі відкриття може змінити розуміння того, як утворилися планети

Отримані результати можуть змінити наше розуміння того, як утворилися такі кам'янисті планети, як Марс, Венера і Земля.

Посадковий модуль NASA InSight виявив незвичайні згустки в глибинах Марса, які, на думку вчених, можуть бути залишками стародавнього "зародка" планети. Про це пише The Independent.

Зазначається, що ці результати, опубліковані в журналі Science, можуть змінити наше розуміння того, як утворилися такі кам'янисті планети, як Марс, Венера і Земля.

"Сейсмічні дані про марсотрясіння показали, що мантія Марса не гладенька, а містить грубі стародавні фрагменти завширшки до 4 км, які зберігають свідоцтва бурхливої ранньої історії планети", - сказано в статті.

Вчені вважають, що ці фрагменти являють собою затверділі залишки великих магматичних океанів, створених колосальними ударами під час формування Марса, які потім охололи і кристалізувалися.

За їхніми словами, наявність згустків "показує, наскільки повільно перемішувалися надра Марса" протягом останніх чотирьох з половиною мільярдів років.

Раніше марсохід Curiosity NASA передав на Землю інтригуючі знімки предмета, схожого на шматок корала, знайденого на Червоній планеті. На чорно-білому знімку, зробленому за допомогою телескопічної камери з високою роздільною здатністю, встановленої на марсоході, зафіксовано камінь завширшки близько 2,5 см із химерними відростками.

