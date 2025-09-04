Серед бензинових автомобілів найпопулярнішим став Hyundai Tucson.

У серпні авто з традиційними двигунами охопили близько 49% ринку нових легковиків, тоді як торік цей показник становив майже 63%. Такі дані наводить спеціалізований портал "‎УкрАвтопром"‎.

Найбільшим попитом в Україні користуються автомобілі з бензиновими двигунами, яким належить 32,3% серпневих продажів нових авто. Одразу за ними йдуть електрокари, частка яких за рік зросла з 14,3% до 27,9%.

Гібридні автомобілі охопили 23,4% ринку – тут ситуація за рік майже не змінилася. Водночас доволі суттєво впала частка дизельних авто – з 22,1% до 16,2%. На машини з ГБО припадає менше 1% продажів нових автомобілів (приблизно те саме можна було бачити рік тому).

Найбільшим попитом користуються:

серед бензинових авто – Hyundai Tucson;

серед електромобілів – BYD Song Plus;

серед гібридних авто – Toyota RAV4;

серед дизельних авто – Renault Duster;

серед авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Як зорієнтуватися на авторинку – поради спеціалістів

Нагадаємо, раніше фахівці порталу GOBankingRates обрали чотири сімейні автомобілі, яких варто уникати у цьому році. Експерти не радять купувати Mini Countryman, Alfa Romeo Stelvio, Audi Q7 та Volkswagen Atlas.

Вони описали проблеми, з якими стикаються власники цих моделей авто. Наприклад, Audi Q7 має доволі погану надійність (як, до речі, і Alfa Romeo Stelvio). Водночас Mini Countryman не може похвалитися великим багажником.

Також нещодавно було названо п'ять найкращих кросоверів, які можна купити просто зараз. До списку потрапили, зокрема, Kia EV3, Dacia Duster (Renault Duster) та Volvo EX30.

