Він висловив здивування, чому Європу взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні.

Не Росії вирішувати, чи може Україна на своїй території мати іноземні війська як гарантії безпеки.

З такою різкою заявою виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на Празькому оборонному саміті Міжнародного інституту стратегічних досліджень, передає The Guardian. Він висловив здивування, чому Європу взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні.

"Росія не має до цього жодного стосунку. Україна - суверенна держава. Якщо Україна хоче бачити у себе сили, що гарантують безпеку, для підтримки мирної угоди, це її справа. Ніхто інший не може це вирішити", - твердо заявив генсек НАТО.

Він висловив думку, що Європі справді потрібно перестати робити російського диктатора Володимира Путіна занадто впливовим.

"Він губернатор Техасу, і не більше того. Тож давайте не будемо сприймати це занадто серйозно", - закликав Рютте.

Він додав, що європейцям не слід бути наївними щодо "дестабілізуючої, конфронтаційної" сили Росії, саме тому він хоче обговорити необхідність нарощування європейського військового потенціалу для забезпечення миру на континенті:

"Ця тенденція не зміниться і не повернеться назад найближчим часом. Росія є і в доступному для огляду майбутньому залишиться дестабілізуючою і конфронтаційною силою в Європі та світі".

У зв'язку з цим Рютте нагадав, що РФ і Китай уже інвестують у модернізацію своїх збройних сил, і тому Європі слід реагувати на це "дивовижними, я б сказав, приголомшливими темпами". Він додав, що країнам Європи потрібно випускати зброї більше і швидше, щоб відповідати рівню Росії.

Рютте стверджує, що, незважаючи на ухвалення амбітних цільових показників витрат на оборону на початку цього року, "самих лише готівки недостатньо для забезпечення безпеки".

"Нам потрібні потенціал, реальна вогнева міць, важкий метал, а також нові технології, і саме це наша оборонна промисловість у всьому Альянсі має забезпечувати швидше, ніж будь-коли, як у Європі, так і в США. Просто по всьому Альянсу ми виробляємо недостатньо", - заявив генсек.

При цьому він відзначив деякі успіхи в оборонному виробництві:

"Ми вже переломили ситуацію у сфері оборонного виробництва, особливо в тому, що стосується боєприпасів. Ми поступово поповнюємо наші запаси і скорочуємо розрив у виробництві з Росією".

Миротворці в Україні

Відправлення іноземного контингенту в Україну є частиною гарантій безпеки, які готові дати країни Європи. Однак, як стало відомо напередодні зустрічі в Парижі, де обговорюватимуть конкретний план дій з надання цих гарантій, Європа розкололася в питанні відправки своїх військ в Україну.

Наприклад, Німеччина сумнівається в необхідності відправляти свої війська в Україну, замість цього вона хоче просто давати гроші для ЗСУ.

