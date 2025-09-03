Поки що тривають консультації на рівні президента України та лідерів Європи, сказав радник.

Замороження бойових дій по лінії фронту розглядається як один зі сценаріїв завершення війни. Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Якщо говорити реалістично, так, один із можливих сценаріїв – заморозка по лінії фронту. І президент про це говорить. Але я думаю, що рішення про сценарій, який буде фінальним, буде ухвалювати президент", – сказав він в інтерв'ю "Новини. LIVE".

За його словами, поки що тривають консультації на рівні президента України Володимира Зеленського та лідерів Європи.

"Є чітке бачення і розуміння ризиків, які буде нести Росія. Є непоганий переговорний процес, попри все, з нашими американськими партнерами. Я думаю, що після подій у Пекіні і Тяньцзині Сполучені Штати ще більш реалістично будуть дивитися на те, що в світі відбувається: яка іде перебудова, хто буде домінувати і навіщо дозволяти цю перебудову доводити до кінця. Якщо ти хочеш, щоб ця перебудова не виглядала антиамериканськи, тобі потрібно інвестувати в Україну, інвестувати в те, щоб війна фіналізувалася більш-менш справедливо. Щоб Росія не отримала нічого. Ніяких дивідендів", – констатував Михайло Подоляк.

Завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський сказав, що південнокорейський сценарій завершення війни теоретично міг би реалізуватися для нашої країни. Проте це означатиме, що ми не будемо в цілковитій безпеці.

Він також додав, що Порівняння війни в Україні з ситуацією в Південній Кореї має свої межі. Загроза з боку Росії набагато більша, ніж з боку КНДР:

"Населення Північної Кореї становить трохи більше ніж 20 мільйонів осіб, у той час як у Росії – понад 140 мільйонів. Неможливо порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й у десять разів більші. Точне копіювання південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель – хороший приклад", – сказав президент.

