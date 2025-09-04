Українські військові повернули два села та зупинили новий прорив російських окупантів.

Днями у мережі зʼявилася інформація про те, що Сили оборони України нібито переходять у контрнаступ у Сумській області. Командувач Десантно-штурмових військ, бригадний генерал Олег Апостол відповів, чи дійсно це так.

"Хто такий коментатор цієї новини? Десь щось почув і тепер щось аналізує і дає оцінку? І так у нас більшість в Україні – хочуть, щоб їх не забули. Хай собі тихенько сидять. Оцінку можуть дати офіційні джерела ЗСУ і більше ніхто. Для початку треба вивчити, що таке контрнаступ", – сказав він в інтервʼю "Укрінформу".

Командувач зауважив, що ситуацію на Сумщині стабілізували. Українські військові повернули два села та зупинили новий прорив російських окупантів. Крім того, зачищено ворожі диверсійні групи.

Проте про контрнаступ у класичному розумінні не йдеться.

"Зараз поступово рухаємося вперед, утримуємо позиції. Зробили вже один сюрприз для противника, через який він несе великі втрати і нічого не може вдіяти. Це не контрнаступ у класичному розумінні – ми повертаємо своє і тримаємо лінію. Бачимо, що і сумчани заспокоїлися, бо переживали за своє місто, як і ми", – наголосив бригадний генерал.

Говорячи про ситуацію з фортифікаціями на Сумщині, Апостол сказав, що там готують "потужну систему фортифікацій та інженерних загороджень". За його словами, позиції роблять так, що їх не видно з повітря. Вони також можуть витримати удари дронів та артилерії.

"Створені зони, де противник зазнає великих втрат. Річки перекриті, лісові смуги перероблені на оборонні рубежі. Противнику буде дуже важко наступати. Ми майже завершили ці роботи, і це значно посилить нашу оборону", – додав Олег Апостол.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Українські військові відкинули росіян біля Товстого, що на Донеччині. Крім того, ЗСУ вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Своєю чергою, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що наступальний імпульс окупаційних військ РФ вичерпався швидше, ніж це планувалося на початку 2025 року. Через це росіяни змушені перегруповувати війська та підтягувати резерви.

